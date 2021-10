TRT pelo 4º ano consecutivo fica em 1º lugar na Semana de Execução

Divulgação/TRT/MS TRT/MS

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Mato Grosso do Sul, ficou pelo quarto ano consecutivo, em primeiro lugar entre os tribunais de pequeno porte e em 9º lugar entre todos os tribunais regionais na Semana Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista.

Conforme o TRT foram totalizados mais de R$67 milhões entre acordos homologados, bloqueios Bacenjud/Sisbajud, leilões, alvarás, precatórios, créditos e ativos financeiros bloqueados. Só em acordos, o TRT/MS reverteu mais de R$10 milhões para os trabalhadores.

A Semana Nacional foi realizada em todo o país no período de 20 a 24 de setembro, uma parceria entre Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs). Nos cinco dias de evento, foram 286.864 pessoas atendidas e um total de R$ 1.860.607.756,08 movimentados em processos na fase de execução, que garantiram os direitos já reconhecidos em juízo e aguardavam solução definitiva. O valor é superior ao recorde anterior, atingido na edição do ano passado (R$ 1.825.027.573). De acordo com a assessoria, para a presidente do TST e CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, o novo recorde em valores movimentados na fase de execução demonstra a efetividade das ações concentradas. "A Justiça do Trabalho se dedica diariamente para cumprir com seu dever jurisdicional, seja prestigiando e conduzindo soluções consensuais, seja por medidas para concretizar as decisões judiciais", disse. "O esforço de magistrados e servidores no evento foi essencial para este resultado, que vai mudar a vida de muitos trabalhadores brasileiros", celebrou.