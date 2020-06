Três mortes e 234 novos casos de Covid-19 no Estado

Tamanho do texto

Em 24 horas, Mato Grosso do Sul, registrou três óbitos e mais 234 casos positivos para o novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o boletim desta terça-feira (16) o número de casos confirmados chega a 3.785.

Os óbitos foram registrados em Corumbá, Rio Brilhante e Paranaíba, passando para 36 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Dos 3.785 casos confirmados, 1.498 estão em isolamento domiciliar, 1.969 estão recuperados e 93 estão internados, sendo 49 em hospitais públicos e 44 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.

Ao todo já foram registradas 23.934 notificações de casos suspeitos. Do total 17.683 foram descartados, 21 foram excluídos, 1.234 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.232 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Óbitos

A 34ª vítima era de Rio Brilhante, sexo feminino e tinha 70 anos. Internou dia 12 de junho em Rio Brilhante e foi a óbito em 14 de junho. Tinha diabetes e hipertensão.

A 35ª vítima era uma mulher, 86 anos, residente de Paranaíba, assintomática. Deu entrada na Santa casa de Paranaíba em 09 de junho com inapetência. Foi coletado o swab e foi encaminhada para UTI. Em 12 de junho, após apresentar melhora, foi encaminhada para a ala respiratória. Em 14 de junho teve rebaixamento e piora do quadro. Faleceu na tarde de 15 de junho. O 36° óbito é de um homem, de 59 anos, de nacionalidade boliviana, residente em Corumbá. Ele foi notificado em 05 de junho e internado em 06 de junho. Estava na UTI com ventilação mecânica. Ele faleceu nesta terça-feira, 16 de junho.

Campo Grande tem 8 óbitos, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 5 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 1 em Corumbá, 1 em Douradina e 1 em Deodápolis.