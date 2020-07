Três Lagoas tem quatro novos casos positivos e 13 recuperados de Covid-19

Tamanho do texto

Bruno Concha/Secom

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 desta sexta-feira (3).

Mais 04 casos foram confirmados como positivos, 02 mulheres de 37 e 72 anos, que não tiveram vínculo com caso já confirmado e estão em isolamento domiciliar, 01 homem de 54 anos que teve contato com caso confirmado e está em isolamento domiciliar e 01 homem de 61 anos que também teve contato com caso já confirmado, porém está em isolamento hospitalar.

No hospital estão 09 pessoas, 04 confirmados em UTI pública, 04 suspeitos em enfermaria pública e um suspeito em UTI privada. Hoje, 13 pessoas finalizaram a quarentena e foram consideradas recuperadas da doença.

Portanto, Três Lagoas chegou a 2573 notificações, destes, 304 foram confirmados, 2111 deram negativo e 156 estão em investigação. Outros 229 já se recuperaram da doença e 05 foram a óbito, então, o número de casos ativos para a doença diminuiu para 69.