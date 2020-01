Três Lagoas tem primeira vítima de leishmaniose este ano

Tamanho do texto

Divulgação/JPNews Hospital Auxiliadora

Uma mulher de 32 anos está internada no Hospital Auxiliadora, ela é o primeiro caso de leishmaniose visceral em humanos foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagoas. O resultado foi confirmado nesta terça-feira (14).

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher foi internada no dia 12 de dezembro com sintomas da doença. Conforme o site JPNews, somente agora, teve o diagnóstico positivo de leishmaniose. A mulher está internada e passa por tratamento.

Em 2019, Três Lagoas registrou dez casos de leishmaniose em humanos, além de três mortes por conta da doença. Uma pessoa que faz parte dessa lista continua internada no hospital. A vítima é uma idosa de 69 anos e que mora no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Levantamento do órgão revela que no ano passado foram registrados 173 casos suspeitos. Entre as vítimas que morreram está uma criança de um ano de idade. Também uma mulher de 76 anos e um idoso de 71 anos.