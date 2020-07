Três Lagoas tem 28 novos casos positivos e chega a 125 ativos para a doença

Juliana Brum Hospital de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou o Boletim Epidemiológico Covid-19 desta sexta-feira (10). Mais 28 casos foram confirmados como positivos, 16 do sexo masculino, com idade entre 01 e 61 anos, e 12 do sexo feminino com idade entre 03 e 71 anos.

Ao todo, 25 cinco casos estão em isolamento domiciliar e 03 em isolamento hospitalar. Treze dos confirmados tiveram contato com algum caso positivo, 14 não possuem vínculo e 01 caso ainda está sendo investigado sobre vínculo com alguém já positivo.

No hospital estão 14 pessoas, 03 confirmados em UTI pública, 06 em enfermaria pública e 02 confirmados em enfermaria particular. Entre os suspeitos, 02 em UTI pública e 01 em enfermaria pública. Mais 03 finalizaram a quarentena, já não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença.

Portanto, Três lagoas chegou a 3257 notificações, destes, 385 foram confirmados, 2628 deram negativo e 242 estão em investigação. Outros 253 já se recuperaram da doença e 07 foram a óbito, então, o número de casos ativos para a doença subiu para 125.