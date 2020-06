Três Lagoas registra o maior número de casos em um dia desde o início da pandemia

Reprodução/Prefeitura de Três Lagoas Três Lagoas registrou o pior desempenho em 24 horas, com 15 novos casos

A cidade de Três Lagoas teve o maior número de casos confirmados do novo coronavírus em 24 horas desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira (26), a Secretaria de Saúde do município da região Leste confirmou 15 novos casos, o maior aumento desde 24 de abril, quando a cidade teve 13 confirmações de casos.

Com estes novos casos, Três Lagoas chega agora a 252 confirmações de contaminados, porém, 202 já recebem alta, sendo 13 apenas nesta sexta-feira, o que deixa o município com 46 casos ativos, dois a mais do que no dia anterior, quando haviam 44 pessoas em tratamento da doença.

Também nesta sexta-feira, duas pessoas foram internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), tendo agora sete pessoas hospitalizadas para tratamento do vírus. Na cidade, entre os Hospitais Cassems e Nossa Senhora Auxiliadora há 30 leitos de UTI, com 10 respiradores em cada disponíveis para esses casos.

Região Leste

Outro município da região que registrou aumento no número de casos foi Chapadão do Sul. A Secretaria de Saúda confirmou dois novos casos na cidade, que agora tem 152 confirmações, no entanto, nove pessoas receberam alta, o que deixa o município com apenas 36 casos ativos. Conforme o Governo do Estado, Chapadão do Sul é o oitavo colocado no ranking de casos em Mato Grosso do Sul.

Nono município com mais casos, Paranaíba apresentou resultado positivo pelo segundo dia consecutivo, sem nenhum caso confirmado, diminuindo o número de casos ativos de 35 para 32 nesta sexta. Ao todo, são 128 confirmações da cidade.