Divulgação/PMTL Três Lagoas recebe doações de máscaras para prevenção do Covid-19

Pessoas e instituições estão se unindo em um gesto de solidariedade para ajudar no combate ao novo coronavírus. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP) estão produzindo máscaras feitas em impressora 3D, para serem doadas aos profissionais da saúde em Três Lagoas. Já os membros igreja Assembleia de Deus Ipiranga produzem máscaras de tecido, que já estão sendo utilizadas pelos trabalhadores.

A Secretaria Municipal de Saúde já recebeu 20 unidades de máscaras de acetato, que foram construídas nas impressoas do IFMS. “Já produzimos medalhas, troféus e também outras coisas, mas algo significativo está sendo feito nesse momento. Realmente estamos participando de algo com impacto social”, afirmou o diretor-geral do IFMS campus Três Lagoas, Walterisio Gonçalves Júnior.

A Igreja Assembleia de Deus Ipiranga reuniu 70 pessoas de diversas igrejas para a confecção de máscaras de tecido. Cerca de 1,2 mil itens já foram entregues para secretaria. O tecido é fornecido pela Prefeitura. “Ficamos gratos pela união dessas pessoas que estão focadas em ajudar os nossos profissionais que estão tão expostos neste momento”, afirmou Angelina Zuque, secretária de Saúde.