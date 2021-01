Três Lagoas orienta pais sobre a matrícula na Rede Municipal de Ensino

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas A rematrícula ou matrícula nova para 2021 está sendo realizada pela SEMEC

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas alerta aos pais ou responsáveis por alunos e novos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME), que o cadastramento já está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) para o ano letivo 2021.

Os procedimentos necessários para matrícula encontram-se organizados no Sistema Municipal de Matrícula composto do Sistema de Administração Escolar (SIAE) e Matrícula Digital, que possibilita à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) o acompanhamento, a gestão do ingresso e a permanência do estudante na Rede Municipal de Ensino (REME).

Conforme o documento publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, caberá às Unidades de Ensino, a partir de cronograma estabelecido pela SEMEC – Núcleo de Central de Matrícula, organizar cronograma de horários para atendimento, de forma segura, às famílias que irão efetuar a rematrícula ou matrícula nova para o Ano Letivo a partir de 2021

Ainda com relação ao documento publicado, as medidas de segurança sanitária deverão ser, rigorosamente, observadas e cumpridas, seguindo protocolo de segurança em consonância com a Recomendação nº 018 de 26/03/2020, do Conselho Nacional de Saúde.

Para ter acesso a todas as informações da resolução clique AQUI.

A pré-matrícula começou a ser disponibilizada para os pais ou responsáveis no dia 01/12 a 22/12 para todas as etapas de ensino (Educação Infantil de 0 a 3 anos de idade; Pré-Escola de 4 a 5 ano de idade e Ensino Fundamental I de 1º ao 5º ano) a designação (encaminhamento para a matrícula) será realizada a partir do dia 19/01.

Aqueles que realizarem a pré-matrícula na segunda etapa que iniciou nesta segunda-feira (04 e segue disponível até o dia 30/01/2021 a designação ocorrerá a partir do dia 04/02.

Já se a pré-matrícula for realizada a partir de 01/02/2021 os pais ou responsável deverá procurar a Central de Matrícula para a designação.

Para os novos alunos, é necessário realizar a pré-matrícula o responsável legal pela criança deverá acessar o site www.treslagoas.ms.gov.br/matriculareme2021 e clicar em “acessar sistema de pré-matrícula” preenchendo as informações sobre o estudante, a etapa de ensino podendo informar 3 unidades diferentes.

Para a responsável pelo Núcleo de Mídias e Tecnologias da Rede Municipal de Ensino, Neuraci Vasconselos, “é importante ressaltar que o ensino é obrigatório a partir dos 4 anos. Se a criança completar a idade até 31 de março de 2021 terá que se matricular”, aponta.

Para saber a designação o responsável deverá acompanhar a lista na SEMEC, no site da Prefeitura ou na Unidade de Ensino mais próxima de sua residência.

Para a Pré-Matrícula o responsável legal deverá ter em mãos o número do CPF, Certidão de Nascimento e Cartão do SUS da criança; RG e CPF do pai ou da mãe ou responsável; comprovante de Residência e Declaração de Transferência (a partir de 7 anos).

A Carteira de Vacinação atualizada será requisitada na matrícula dos alunos de educação infantil, ensino fundamental e médio.

Segundo o ofício número 1042/2020/04PJ/TLS do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, a obrigatoriedade do documento é recomendada pelas autoridades sanitárias considerando a baixa cobertura vacinal constatada no Estado de Mato Grosso do Sul, índice que sofreu queda ainda mais expressiva no período pandêmico.

Outras informações poderão ser obtidas no e-mail: cematri@treslagoas.ms.gov.br; no telefone 3929-1467 ou presencialmente no endereço: Rua Alexandre costa, 130 – centro.