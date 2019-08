Três Lagoas estuda projetos visando ampliar a parte turística da cidade

Divulgação/ Assessoria Membros do COMTUR de Três Lagoas

Os membros do Conselho Municipal de Turismo de Três Lagoas estiveram presentes no gabinete do prefeito da cidade, Angelo Guerreiro, para apresentar ideias e sugestões que podem mudar, o cenário turístico local.

Criado em agosto de 2018, o Comtur reúne membros da iniciativa privada, entidades representativas como Abrasel, Associação Comercial e outras, e agente do poder público.

Trataram sobre um memorando com 26 atrativos turísticos que, na visão dos membros, podem ser trabalhados na Cidade tais como a Lagoa Maior; Ponte Férrea; Arena Mix; Pousada do Tucunaré; Obelisco; Igreja Santo Antônio; entre outros.

Entre os membros presentes durante a reunião estavam o presidente da COMTUR Fernando Delmônico; Joaquim Romero Barbosa representando os promotores de eventos; Sueide Silva Torres representando o SIDVAREJO; Josilmar Signori representando o SEBRAE; entre outros.

Fernando levantou para o prefeito os pontos que estariam presentes no memorando e, juntos tiveram o conhecimento do que já estava em andamento ou não. Para ngelo “ter o apoio de um conselho é muito bom, pois fiz muita coisa sozinho e contamos com vocês para tornar a nossa Cidade um Pólo Turístico”, disse.

Para Delmônico, que também é presidente da Regional Costa Leste da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o potencial da cidade para turismo é "monstruoso".

Três Lagoas ainda não tem um levantamento do número de pessoas que visitam a cidade. Esse estudo deve ser começar a ser feito a partir do ano que vem, via Fundação de Turismo do Governo do Estado.