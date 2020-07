Três Lagoas decreta toque de recolher a partir das 22 horas

Tamanho do texto

A partir de sexta-feira (17), o toque de recolher em Três Lagoas começará às 22 horas. Essa foi a medida adotada pelo comitê de combate à Covid-19, por conta da situação que está se agravando devido ao aumento no número de casos do novo coronavirus em Três Lagoas. Antes o limite do toque de recolher era meia-noite.

"Caso aumente o número de casos tomaremos medidas mais duras para que vidas sejam preservadas", afirmou Moises Casarotto, promotor de Justiça do Ministério Público Estadual.

Bares, lanchonetes, restaurantes e conveniências poderão realizar vendas até às 21h para que as 22h haja o fechamento total do local para o atendimento ao público, mantendo apenas o sistema delivery.

Também foi proibida a realização de apresentações musicais nos estabelecimentos, evitando aglomerações e descumprimento do decreto. Antes estava permitido até três músicos nos locais, mantendo o distanciamento das mesas e número de limite de clientes.

Empresas que possuem mais de 50 colaboradores deverão fazer o uso de termômetro na entrada de expediente, ventando a permanência de funcionários que tenham sintomas gripais e febre.

Mercados e supermercados deverão, obrigatoriamente, medir a temperatura dos clientes na entrada. Além disso, é recomendado que adultos façam as compras sem a presença de crianças.