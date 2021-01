Três Lagoas avalia desempenho da assistência social em 2020

Divulgação/PTL A secretária de Assistência Social considera um período de muito aprendizado, conhecimento e melhorias.

A semana está sendo de reuniões, reconhecimentos e conversas para a secretária de Assistência Social de Três Lagoas, Vera Helena Arsioli Pinho, a qual está realizando uma série de visitas a todas as unidades, denominadas de “equipamentos”, para avaliar, com as respectivas equipes, o desempenho das principais ações de 2020 e propostas de alinhamento e perspectivas de trabalho para 2021.

Na última segunda-feira (11) e terça-feira (12), esteve com as equipes das unidades de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS “Vila Piloto”, CRAS “São João”, CRAS “Amélia Jorge de Oliveira” e CRAS “Ana Maria Moreira”. Para esta quarta-feira (13), estavam programados encontros com as equipes do CRAS “Interlagos” e CRAS “Ruth Filgueiras”.

De acordo com a secretária de Assistência Social de Três Lagoas, Vera Helena Arsioli, declara que, “estaremos nos reunindo com todas as nossas equipes, que desempenham suas atividades nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Centro Especializado de Acolhimento – Centro POP, Família Acolhedora e demais equipamentos que possuímos na prestação de atendimento social à nossa população de Três Lagoas”.

Fazendo um breve resumo do primeiro mandato do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, “junto com todas as nossas realizações, foi um período de conhecimento, aprendizado e busca de melhorias. Para 2021, fechado o ciclo do primeiro mandato e seguindo as recomendações do nosso prefeito, não queremos cair no comodismo, mas realizar muito mais e melhorar os resultados das nossas ações”, observou.

Ainda conforme Vera Helena, “deverão ser de ações de muitos resultados positivos e colheita de projetos que iniciamos em 2020, como aquisição de novos instrumentos musicais para a Banda Cristo Redentor, construção de brinquedotecas para cada uma das seis unidades CRAS, piscina e área de lazer para o SCFV de Idosos Tia Nega e reforma dos CRAS Vila Piloto e Ruth Filgueiras, entre outras realizações previstas”, conclui.