Rotatória da Avenida Zahran deve receber reparos

Divulgação / PMCG Nesta quinta-feira deve iniciar os reparos na rotatória

As obras na rotatória da Avenida Zahran, será iniciada nesta quinta-feira (7), na ocasião serão instalados semáforos, o projeto será semelhante das rotatórias da avenida Mato Grosso com Nelly Martins e dá Interlagos com Gury Marques.

Cerca de 68 mil veículos circulam diariamente na rotatória da Zahran, na avenida Ceará com Joaquim Murtinho serão instalados semáforos. Para os dois locais, o investimento previsto é de R$ 819.942,12.

Na primeira fase da intervenção, serão retirados trechos do asfalto onde há muitas ondulações para em seguida o pavimento ser refeito. Neste período, o trânsito nos dois sentidos será aberto em meia pista.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda aos motoristas que evitem passar pelo local, escolhendo rotas alternativas, a serem divulgadas nos próximos dias. Só haverá interdição total quando a obra exigir, aos finais de semana e feriados.

Serão instalados câmeras nos semáforos para a contagem do fluxo de veículos. Este levantamento servirá de base para o ajustamento do tempo de verde e vermelho da Zahran e das ruas transversais.

Terceira intervenção

Desde 2017, é a terceira intervenção em rotatórias promovida pela Prefeitura. Eram locais que registravam congestionamentos até a implantação do projeto de semaforização desenvolvido pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).