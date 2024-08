Parte da pista desaba e trânsito segue em meia-pista entre Campo Grande e Jaraguari

Vivianne Nunes

Com o desabamento de parte da rodovia no km 501 da BR-163 entre Campo Grande e Jaraguari, em função do rompimento da barragem no Nasa Park ontem, a rodovia segue em meia pista, com trânsito lento e sistema “pare e siga”. As informações são do núcleo de comunicação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com a assessoria, o congestionamento por volta das dez horas da manhã desta quarta-feira (21) era de cinco quilômetros no sentido Norte - Mato Grosso e três quilômetros no sentido Sul - Paraná, onde veículos pesados também estão passando.

A previsão é de que as obras no local durem mais de vinte horas até a liberação total da via. A CCR Vias informou que, em alguns momentos, será necessário interditar a via totalmente para a chegada de materiais.

O rompimento da barragem no condomínio de luxo Nasa Park aconteceu na manhã de ontem e deixou um verdadeiro rastro de destruição com cinco casas danificadas e uma totalmente devastada. Bombeiros, Defesa Civil e até a Polícia Civil estiveram no local e continuam o trabalho de levantamento para mensurar também a responsabilidade pelo ocorrido além dos danos ambientais causados na região.

