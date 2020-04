Motorista capota carro em rodovia, ao voltar de confraternização

O Correio News Vítima precisou ser entubada após chegar no hospital

Ao retornar de uma confraternização um motorista de 21 anos foi socorrido em estado grave. Ele capotou várias vezes o veículo Fiat Uno, que conduzia. Ele estava acompanhado de outro jovem de 20 anos que teve ferimentos. Caso aconteceu nesta quinta-feira (2), na rodovia próximo a Chapadão do Sul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo ‘ foi arremessado para fora do carro, estava inconsciente e teve que ser transportado rapidamente para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul e não apresentava sinais de fratura aparentemente. De acordo com o site O Correio News, o passageiro relatou que eles retornavam de uma confraternização de uma empresa de prestadora de serviço na fazenda e que havia ingerido bebida alcoólica. O condutor no hospital que o mesmo necessitou de ser entubado, devido a lesões em seus pulmões.