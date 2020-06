Motorista bate carro em árvore e abandona veículo

Tamanho do texto

Arquivo/Gian Nascimento Veículo, que está com licenciamento vencido desde 2015, foi rebocado para o pátio do Detran

O motorista de um Fox preto abandonou o veículo após bater em uma árvore na Avenida Eloy Chaves, em Três Lagoas, na madrugada dessa quinta-feira, 25. Devido ao impacto, a frente do carro ficou destruída.

A polícia militar foi solicitada para averiguar a ocorrência devido o veículo, que ficou no meio da rua, estar atrapalhando o trânsito local. Em consulta pelo Portal Detran, foi verificado que o carro está com o licenciamento vencido desde 2015, porém não há queixas de roubo. Para que o trânsito voltasse a fluir normalmente, o veículo foi rebocado para o pátio do Detran.