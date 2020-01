Motociclista fica ferido em acidente com pick-up

PC de Souza/Edição MS Acidente aconteceu no último domingo

O motociclista M.A.N. de 28 anos, ficou ferido após um acidente com uma pick-up. Caso aconteceu no último domingo (19), no cruzamento da rua Três Lagoas com José Antonio, no bairro Piracema, em Coxim.

Segundo informações o Fiat pick-up, seguia sentido bairro, momento em que a motocicleta que trafegava pela José Antônio cruzou, causando a colisão. De acordo com o site Edição MS, o impacto na lateral foi tão forte que fez com que o veículo rodasse na rua. No bairro vários cruzamentos não tem qualquer tipo de sinalização. M.A.N foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional. Seu estado de saúde é estável. Caso foi registrado na delegacia de Coxim.