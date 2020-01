Motociclista colide com caminhão de lixo

Luís Gabriel Chanfrin do Nascimento, 26 anos,

Márcio Ferreira Neto/Informativo MS Acidente aconteceu na madrugada deste sábado

bateu contra um caminhão que estava sendo usado para coleta de lixo. A colisão aconteceu no início da madrugada deste sábado (25), em Dourados.

De acordo com informações de boletim de ocorrência, ele seguia com uma motocicleta modelo Honda CG 125 pela Rua Ciro Melo e invadiu a preferencial no cruzamento com a Rua Aquidauana.

Luís foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Evangélico. Conforme o site Dourados News, o motociclista está internado no Hospital Evangélico.