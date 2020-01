Em Corumbá acidentes deixam dois motociclista ferido

Duas pessoas ficaram feridas após sofrerem queda acidental de moto. Conforme o Corpo de Bombeiros, em 2019 foram atendidos pelo 3° Grupamento de Bombeiros 427 acidentes de trânsito. Em 2020, até o momento, já foram 20 acidentes em Corumbá.

Primeiro caso aconteceu à 01h35, desta segunda-feira (27), na avenida General Rondon quase esquina com a Marechal Floriano, bairro Dom Bosco, quando mulher de 31 anos, que estava na garupa de uma moto, acabou caindo. Ela estava inconsciente e apresentava escoriações diversas pelo corpo. Conforme o site Diário Corumbaense, o condutor da moto disse à equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência, que se esqueceu de que a moto estava com cadeado entre as rodas e ao tentar sair, acabou sofrendo a queda.

Já às 02h42, os Bombeiros se deslocaram até a rua Oriental esquina com a Pedro de Medeiros, bairro Popular Velha, para socorrer rapaz de 24 anos. Ele estava inconsciente, com corte contuso na região frontal da cabeça e apresentava hemorragia. A moto na qual estava, já havia sido retirada do local pelo condutor.