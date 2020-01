Douradenses morrem em acidente no Paraná

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Irmã gêmea está internada em Guarapuava

Os douradenses, Antônio Nelson Koslinski e a filha dele Amanda Koslinski de 18 anos, morreram em um grave acidente na BR-277, na região da Serra da Esperança, em Guarapuava no Paraná. A irmã gêmea Fernanda está internada em estado grave. Fatalidade aconteceu na última quarta-feira (22).

Vítimas estavam em uma caminhonete Ranger com placas de Cascavel. Eles seguiam pela via quando uma carreta carregada com cereais acabou atingindo o veículo da vítimas e um Fiat Palio Weekend onde uma pessoa também morreu.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a carreta caiu em um barranco após a colisão contra os outros veículos. Parte da carga ficou espalhada pelas margens da rodovia. O condutor da carreta, de 44 anos, teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Santa Tereza. Ele alegou que a carreta apresentou problemas no sistema de freio.

Pai e as filhas voltavam da praia e a mãe não foi para o litoral porque passou por um processo seletivo para professores neste final de semana em Dourados.