Colisão deixa duas pessoas feridas

Divulgação/Veja Aqui MS Outro motorista envolvido está sendo procurado

A colisão de um dois veículos um Ecosport e um HB20, deixou duas pessoas feridas. Caso aconteceu no domingo (14), na MS-430, próximo à entrada da Fazendo Recreio, em São Gabriel do Oeste.

No Ecosport haviam mais 5 ocupantes, sendo 3 crianças e 2 adultos. Conforme relatou o condutor do HB20, para o site Veja Aqui MS, ele seguia pela rodovia sentido a cidade de Rio Negro, no momento em que dois veículos vindo da estrada que dá acesso a Fazenda Recreio invadiram a pista. O motorista do HB20 conseguiu desviar de um dos veículos, mas acabou batendo na lateral dianteira da Ecosport, fazendo com que o HB20 viesse a rodar na pista e em seguida capotar e parar às margens da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou serviço de primeiro socorro aos dois ocupantes do HB20, que em seguida foram encaminhados para o Hospital Municipal.

Condutor do Ecosport não foi localizado e não deu entrada no hospital, segundo informações de pessoas presentes, na Ecosport haviam mais 5 ocupantes, sendo 3 crianças e 2 adultos que se dirigiram ao hospital com ajuda de terceiros.

A Polícia Militar esteve no local do acidente para registrar os fatos, e está realizando buscas para localizar o condutor da Ecosport e o terceiro veículo que foi mencionado pelo condutor do HB20.