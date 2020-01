Colisão deixa ciclista ferido em Ladário

Divulgação/3ºGBM Caso aconteceu na última quarta-feira

Um ciclista de 42 anos ficou ferido numa colisão na última quarta-feira (22), na Avenida 14 de março, em Ladário.



A vítima, que também foi atendida pela equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), apresentava ferimento na cabeça, com hemorragia, de acordo com o site Diário Online. Ele recebeu o atendimento emergencial e foi removido para o pronto-socorro de Corumbá. O condutor do veículo acompanhou o atendimento, mas o carro já havia sido retirado do local. Conforme os militares, ele não tinha carteira de habilitação.