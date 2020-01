Carreta tomba após ser fechada por carro

Tamanho do texto

Nova News Motorista alegou que foi fechado por um carro

Nesta segunda-feira (13) uma uma carreta Volvo, tombou na MS-276, em Nova Andradina,, próximo à unidade do Frigorífico JBS, na saída para Ivinhema.

O veículo trafegava pelo local quando, em circunstâncias que deverão ser apuradas pelas autoridades, tombou, ficando com a parte traseira na pista e com a parte dianteira à margem da via.

Devido ao tombamento, a carreta ficou com alguns danos, mas o condutor não se feriu, segundo o site Nova News. Ele teria informado que foi fechado por outro veículo e, para evitar a colisão, fez uma manobra brusca, o que provocou o acidente. Veículo seria removido do local com auxílio de um guincho.