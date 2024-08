Caminhão fica pendurado em ponte após grave acidente na BR-060

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação Caminhão fica pendurado em ponte na BR-060

Divulgação

Caminhão fica pendurado em ponte na BR-060

Um grave acidente na BR-060, em Chapadão do Sul, deixou um caminhão pendurado à margem da Ponte do Indaiá, na manhã desta quinta-feira (22). A colisão envolveu um caminhão baú, que transportava produtos de limpeza, e um veículo de carroceria carregado com ração para gado. A carga de ração espalhou-se pela rodovia, e a cabine do caminhão baú ficou totalmente destruída. A dinâmica exata do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo o site Idest, um homem ficou ferido e foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde chegou consciente, orientado, mas apresentando diversas escoriações. O local do acidente está sendo preservado pelo Corpo de Bombeiros até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumirá as investigações sobre as causas da colisão.

O incidente aconteceu no km 28 da BR-060, sentido Paraíso das Águas. As autoridades alertam os motoristas que trafegam na região para redobrar a atenção devido à situação na pista.