As capi-faixas alertam para circulação de capivaras em vias

Divulgação/Hojemais

Está sendo implementado um novo modelo de faixas de trânsito na orla da Lagoa Maior em Três Lagoas, intituladas capi-faixas. O objetivo é alertar os motoristas da circulação de capivaras na localidade.



Segundo o portal Hoje Mais, a ação faz parte de uma campanha de conscientização para os motoristas que passam pela região.



O esperado é que com a campanha e a sinalização, os condutores reduzam a velocidade quando os animais estiverem atravessando a via.



A coloração da faixa é amarela, com formatos que lembram as patas de animais.



As regiões especificas que ganharam a faixa foram escolhidas estrategicamente. Onde é visto uma maior circulação de capivaras, em locais próximo de onde os animais buscam por alimentos no entorno da Lagoa.