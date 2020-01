Após perder o controle motorista capota e foge

PC de Souza/Edição MS Acidente aconteceu no último domingo

O motorista de um GM Corsa Classic, perdeu o controle, capotou e abandonou o veículo neste domingo (26), na estrada Velha do Fortaleza, em Coxim.

Depois de capotar o carro parou com as rodas para cima, segundo o site Edição MS. O motorista estaria sozinho no carro, e teria sofrido escoriações. Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local não encontrou a vítima. Caso foi registrado na delegacia do município.