Ao atravessar a avenida mulher morre atropelada

Renato Vessani/MS News Vítima morreu no local

Maria Aparecida da Silva, 46 anos, morreu ao ser atropelada enquanto tentava atravessar a Avenida Nove de Julho, município de Fátima do Sul, na quinta-feira (22). O motorista do Fiat Fiorino, não teve ferimentos.



A vítima tentava atravessar a avenida quando foi atingida pela Fiorino, conduzida por um homem de 27 anos. Segundo o site MS News, após a colisão, o rapaz acionou a polícia e ficou no local. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul e Perícia de Dourados atenderam a ocorrência e o caso é investigado.