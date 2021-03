Acidente entre caminhões deixa um morto em Mundo Novo

Divulgação/PRF PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente com morte, na noite desta quinta-feira (18), em Mundo Novo. Caso aconteceu quando os policiais se deslocavam para o km 23 da BR-163, próximo a um posto de combustíveis, onde uma moto teria colidido com a traseira de outro veículo. No mesmo local, antes da equipe chegar, dois caminhões, um Volvo/NH 12 e um Scania/R 440 com placas de Maringá,acabaram colidindo frontalmente. Após a colisão, as carretas pegaram fogo.



O condutor do caminhão Volvo, de 38 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local. A pista ficou totalmente interditada até às 21h, quando foi parcialmente liberada.