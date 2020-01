Temporais causam destruição em Nova Andradina

Divulgação/ PM Nova Andradina O estado de emergência da cidade foi divulgado nesta terça

Chuvas fortes fazem chão ceder e ponte quebrar em Nova Andradina, governo colocou o município em estado de emergência. Conforme publicado nesta terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado, o governador Reinaldo Azambuja alerta para outros possíveis acidentes.





Divulgação/ PM Nova Andradina

A queda da ponte do Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, sobre o Córrego Umbaracá, interditou o trânsito dos veículos entre a MS-134 e a MS-473.



A Coordenadoria de Defesa Civil Municipal informou que Nova Andradina está sofrendo com agravamento de erosões. Além disso, houve um aumento do fluxo de veículos pesados dentro da cidade com a interdição do trecho da via, atrapalhando a vida dos moradores.



Será preciso fazer a reconstrução da ponte, com o reconhecimento de Situação de Emergência é possível que possa ser captado recursos rapidamente para solucionar os problemas.