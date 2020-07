Suspensão das aulas de Reme de Três Lagoas são prorrogadas

Em Três Lagoas as suspensão das aulas da REME foram prorrogadas até o dia 31 de julho em razão da Covid-19. De acordo com o Diário Oficial dos Municípios número 2.632 desta quarta-feira 1º de julho, a prorrogação sobre a suspensão das aulas presenciais nas Unidades Escolares do Município até o dia 31 deste mês.

As medidas temporárias visam a prevenção do contágio da doença COVID-19, que suspendeu as aulas presenciais nas unidades escolares e nos centros da Rede Estadual de Ensino desde o dia 6 de abril de 2020. De acordo com a Prefeitura da cidade as medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.