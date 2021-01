Sistema de macrodrenagem no Cristo Redentor e Cravo Vermelho são ampliados

Tamanho do texto

Renê Carneiro/PMC Prefeitura constrói um importante corredor na cidade

Prefeito Marcelo Iunes amplia o sistema de macrodrenagem no Cristo Redentor e Cravo Vermelho. De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Cássio Augusto da Costa Marques, “Toda a água que cai naquela parte da Nova Corumbá e Guatós, só tem um caminho para descer para o rio. É por aqui, atravessando o Cravo e o Cristo; passando ali pelo Cravo 1, no antigo lixão e atravessando o Anel Viário, esse é o caminho”.

Ainda conforme Marques, “As obras executadas no bairro Cristo Redentor vão melhorar a situação da drenagem. O secretário ainda explicou que para implantação de drenagem leva-se em consideração a média histórica de chuvas de cada cidade. Temos uma obra acontecendo nessa região. Nestas obras nunca são calculadas para um volume de água tamanho. Para termos uma ideia, a última ocorrência aqui desse porte foi na primeira metade dos anos 2000, quando, inclusive, foi feita a intervenção para dar vazão à água. Depois disso, foi construído o sistema de drenagem, baseado numa estatística de chuvas de recorrência de vinte anos, esse é o projeto”, detalhou Cássio.

O secretário enfatiza que, “O volume de chuva em oito horas nesta quarta-feira, dia 13, superou a média histórica. Ultrapassou o limite calculado de 20 anos, que é o tempo de recorrência para um projeto de drenagem. Então, o que aconteceu foi o volume acima desse volume calculado para drenagem”, afirma.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuvas para o município é de 145,5 mm em todo o mês de janeiro. Somente nesta quarta, dia 13, foram 187,4 milímetros de precipitação em oito horas.

Obras estão sendo realizadas na rua Minas Gerais, com 15 de Novembro, serviços de macrodrenagem. O projeto faz parte da implantação do Parque Linear das Jaguatiricas, obra financiada pelo Fonplata e começada em 2020.

Segundo o prefeito Marcelo Iunes, “É um serviço complexo, demorado, que envolve explosão de rochas, rebaixamento de minadouros e outros serviços complementares. São obras muito grandes, mas que resolvem a situação, como já foi feito no bairro Aeroporto, na região do conjunto Tiradentes, e no bairro Padre Ernesto Sassida”, conclui.