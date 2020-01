Shopping Três Lagoas passa por fiscalização

Divulgação/Procon Procon Três Lagoas

"Foram visitados 34 estabelecimentos, e aos que precisavam se adequar, demos um prazo. No término do prazo realizaremos uma nova fiscalização. Caso algum consumidor se sinta prejudicado por questões que são tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ele pode acionar o PROCON e realizaremos a autuação”, informou Adenaldo Nunes, assessor Especial do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon-TL), sobre as orientação aos lojistas do Shopping Três Lagoas, para que se adequem às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme as informações repassadas algumas informações passadas aos lojistas foram para que façam a precificação correta dos produtos, com a obrigatoriedade de manter os preços visíveis, além de algumas orientações sobre as vitrines e a entrega de adesivos de identificação do Procon e de Códigos de Defesa do Consumidor para ficarem expostos nas lojas.