SES entregue EPI’s em Dourados

Secretário da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, no Hospital da Vida, fez a entrega de 10 mil máscaras triplas, dois mil aventais, duas mil toucas, 500 máscaras PFF-2, 1,2 mil máscaras N95, 40 fardos de álcool em gel e cinco mil protetores faciais.

No Hospital Universitário, Geraldo Resende fez a entrega de equipamentos hospitalares, sendo 10 monitores multiparamétricos, dez respiradores pulmonares, dez respiradores pulmonares portáteis, 1,2 mil máscaras N95 e três mil máscaras. Conforme a assessoria esses aparelhos serão destinados à instalação de 10 leitos de UTI destinados exclusivamente à população indígena.

No Polo de Saúde Indígena, entregou 25,4 mil máscaras doadas pela empresa Energisa, numa articulação feita pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), das quais 10 mil serão destinadas à Reserva Indígena de Dourados e 15.400 a aldeias da região. Também destinou 10 mil cartilhas produzidas na língua Guarani e Terena, por meio de um projeto da UFGD com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com orientações para a prevenção ao novo coronavírus.