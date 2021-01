Senador empenha R$ 18,2 milhões para orla portuária de Ladário

Reprodução/Diário Corumbaense Além deste recurso, o município de Ladário conta com o apoio de Nelsinho Trad para a reativação do Porto de Cargas.

Após sete anos de tentativas, o senador Nelsinho Trad (PSD), comentou sobre o empenho junto à Sudeco, do valor de R$ 18,2 milhões para a modernização da orla fluvial da cidade. O anuncio foi feito pelo parlamentar durante entrevista à rádio Fronteira de Corumbá.

De acordo com o parlamentar, "Conseguimos empenhar junto à Sudeco R$ 18,2 milhões para a modernização da orla fluvial da cidade. A obra vai trazer desenvolvimento econômico e social para Ladário. O projeto prevê a construção de um parque linear de 700 metros de extensão, academia ao ao livre, espaço para caminhada, prainha de banho, píer para embarque e desembarque, local para construção de estaleiros, posto de atendimento ao turista, espaço para eventos culturais, estacionamento de veículos e embarcações, pista de skate, passarela de madeira sobre o tio e chafariz", afirma Nelsinho Trad.

Para o jornal Diário Corumbaense, o prefeito reeleito do município de Ladário, Iranil Soares (DEM), já havia comentado sobre o projeto e apoio da bancada federal, especialmente do senador Nelsinho.

Segundo Soares, "É um projeto antigo, doado pela Vale a Ladário. Desde que assumi busco torná-lo realidade. O senador Nelsinho Trad se propôs a nos ajudar no processo. A gente vai fazer de tudo para não modificar o original, vai depender muito da questão ambiental. A proposta é fazer do nosso porto uma atração turística da região", enfatiza.

Ainda conforme o prefeito, o município também conta com o apoio do senador sul-mato-grossense para a reativação do Porto de Cargas. "Avançando na parte de recursos e licenciamento, vamos começar a tratativa para atrair empresários, porque pensamos em montar uma PPP (Participação Pública e Privada) para que possam investir no porto. Trata-se de um potencial grande porque Mato Grosso do Sul cresceu bastante. Há uma necessidade de consumo e de mandar o produto para fora também. Reabrir um porto que estava parado há mais de vinte anos é um trabalho árduo e vamos continuar nos empenhando para que esse sonho ladarense se torne realidade, para que o porto volte a gerar emprego e o empresariado seja atraído para que Ladário seja um entreposto de grandes empresas", conclui.