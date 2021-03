Semed divulga resultado final do Processo Seletivo da Reme

Tamanho do texto

Divulgação/PMC Secretaria Municipal de Educação de Coxim

Prefeitura Municipal de Coxim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou nesta sexta-feira (26) o resultado final do Processo de Seleção para a contratação de Nutricionista e Professor(a) de Arte, os profissionais aprovados irão atuar na Rede Municipal de Ensino do Município (Reme). Também foram divulgados a lista com os candidatos desclassificados.

Confira os editais:

Edital De Processo De Seleção Simplificado Nº 041/2021 Resultado Final (Nutricionista)

Edital De Processo De Seleção Simplificado Nº 040/2021 Resultado Final (Professor(a) de Arte)

Desclassificações E Ausências (Nutricionista)

Desclassificações E Ausências (Professor(a) de Arte)