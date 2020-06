Sem tapetes católicos comemoram feriado com carreata pela cidade

Tamanho do texto

Juliana Brum Cinco capelas se reuniram durante carreata

Nem a pandemia do coronavírus paralisou a fé neste momento e sem comemorações com tapetes feitos para procissão, os católicos de Três Lagoas inovaram realizando nesta manhã (11), uma carreta com um santuário móvel que foi seguido pelos devotos para comemorar Corphus Christi.

O evento santo uniu as cinco Paróquias da cidade de Três Lagoas com a Solenidade de Corpus Christi que está sendo celebrada simultaneamente com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Cedo teve a tradicional missa com cada Padre e logo após o Bispo, saiu percorrendo as principais ruas dos bairros das paróquias levantando o Santíssimo Sacramento em carro aberto.

O término está previsto para às 11h, quando os Padres e o Bispo, retornarão para suas paróquias e concederão a bênção do Santíssimo em frente às Igrejas matrizes: Catedral Sagrado Coração de Jesus, Igreja Santa

Luzia, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Santa Rita de Cássia e Igreja São Francisco de Assis.