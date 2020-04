Sem fiéis, procissão percorre as ruas de Corumbá

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Fies acompanharam de frente das suas residêcias e das janelas

Com apenas dois carros, o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá, realizou na manhã desta quinta-feira (02),, uma procissão do Santíssimo Sacramento, nas ruas da cidade, porém, sem a presença de fiéis, evitando aglomeração.

Evento partiu do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. Apenas dois carros seguiram pelas ruas, um com o diácono Anselmo e um motorista, carregando o Santíssimo Sacramento e o outro com dois leigos e um motorista fazendo as reflexões e rezas. Mesmo sem seguir do início ao fim, os fiéis acompanharam a procissão das janelas, portas e sacadas de casas e estabelecimentos comerciais, fiéis acompanharam a passagem da procissão para receberem as bênçãos e graças, em um momento em que a Igreja Católica suspendeu a realização de missas abertas.

A procissão percorreu as principais ruas do Centro da cidade. Além disso, passou pelos bairros Cervejaria, Generoso e Dom Bosco, regiões atendidas pela comunidade salesiana. No Santuário, a bênção do Santíssimo é concedida todas as quintas-feiras, quando é feito o Terço da Misericórdia, conforme o Diário Online. O avanço da pandemia, no entanto, fez com que o Governo Municipal e a Diocese determinassem recomendações para prevenir a doença.