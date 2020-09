Sedhast inicia capacitação dos coordenadores do Criança Feliz em MS

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas O curso tem por objetivo capacitar coordenadores e supervisores municipais do Criança Feliz

A partir desta segunda-feira (21) coordenadores e supervisores do Programa Criança Feliz - programa que em MS é coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) - passam por capacitação on-line. Nas 32 cidades que aderiram ao programa no Estado, mais de 86 mil visitas domiciliares já foram realizadas neste ano.

O curso tem por objetivo capacitar coordenadores e supervisores municipais do Criança Feliz para operacionalizarem o sistema e-PCF, de modo que sejam capazes de alimentar o sistema com dados de registro da equipe municipal, registro de visitas, alimentar os formulários pertinentes ao programa e demais informações que competem a execução do programa no município.

Na Sedhast a coordenação estadual do Programa Criança Feliz é ligada à Superintendência da Política de Assistência Social (Supas), equipe essa responsável por ministrar a capacitação que certificará os participantes por meio da Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”.

De acordo com assessoria, coordenado nacionalmente pelo Ministério da Cidadania, o programa articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos e o sistema de garantia de direitos tendo como fundamento a Lei do Marco Legal da Primeira Infância.