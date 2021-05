Secretaria de Saúde presta contas em Audiência Pública

Divulgação/PMTL Audiência foi transmitida ao vivo pelas redes sociais

Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas promoveu na última sexta-feira (28), uma Audiência Pública virtual para de apresentar o Relatório Detalhado de gastos do 1º Quadrimestre de 2021. No documento consta as atividades, orçamentos, gastos e investimentos no setor da saúde em Três Lagoas.

Durante a audiência, a SMS esclareceu dúvidas encaminhadas pela população sobre as informações das atividades realizadas, conforme determina a Lei Complementar 141/2012.

Um dos principais tópicos debatidos foi a quantidade de consultas realizadas nas unidades de saúde dos bairros, comparadas entre janeiro a março de 2020 e 2021. Conforme o documento, no ano passado, 56.861 consultas foram realizadas nos quatro primeiros meses. Neste ano, no mesmo período, registrou 88.419 consultas, o que representa um aumento significativo de 55,50%.

O setor de Saúde no Município, recebeu cerca de R$ 12 mi em recursos oriundos do próprio município e mais de R$ 27 mi, por meio de verbas federais e estaduais. Segundo a assessoria, neste ano, o Ministério da Saúde diminuiu o repasse financeiro de recursos aos municípios.

Serviço:

O documento completo está disponível no link: http://www.treslagoas.ms.gov.br/.