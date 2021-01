Secretaria de Educação abre cadastro para aulas temporárias e coordenação

Divulgação/Prefeitura de Corumbá A Rede Municipal de Ensino definiu critérios e procedimentos para as aulas temporárias de 2021

A Secretaria Municipal de Educação definiu critérios e procedimentos para o cadastro de profissionais de Educação, do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino (REME), pela Prefeitura de Corumbá, para aulas temporárias no ano de 2021 e também para o cadastramento para atuação na Coordenação Pedagógica das escolas da REME.

Conforme as regras estabelecidas pelas Resoluções 001 e 002 da Secretaria Municipal de Educação, publicadas nesta terça-feira, (05), no DIOCORUMBÁ. A Resolução 001 traz os critérios para cadastramento para atribuição de aulas temporárias. A n° 002 contém os procedimentos para o cadastro para atuação na Coordenação Pedagógica no ano letivo de 2021.

Os interessados em realizar a inscrição devem acessar o link

https://sites.google.com/site/portaldaremecorumbams/home . Nele estão disponíveis os formulários para inscrição nos dois cadastros.

Também está disponível o formulário de inscrição para Coordenador Escolar no endereço eletrônico http://semedcorumba.com.br/coordenacao , a partir das 13 horas do dia 06 de janeiro de 2021 até às 17 horas do dia 13 de janeiro de 2021. O formulário para Aulas Complementares estará disponível no endereço eletrônico http://semedcorumba.com.br/aulas , a partir das 13 horas do dia 06 de janeiro de 2021 até as 17 horas do dia 13 de janeiro de 2021.

Os interessados devem seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação de seu cadastro, o qual ocorrerá exclusivamente pela internet e será requisito essencial para a sua designação.

A íntegra das resoluções pode ser conferida na edição do dia 05 de janeiro do Diário Oficial do Município de Corumbá.