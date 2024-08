Mato Grosso do Sul tem 14 casos de dengue em investigação

Elaine Oliveira

Já são 8.353 os casos de dengue notificados em Campo Grande

Mato Grosso do Sul já registrou 19.008 casos prováveis de Dengue, sendo 15.636 casos confirmados em 2024, de acordo com dados do boletim da 33º semana epidemiológica, divulgado nesta quarta-feira (21). Segundo o documento, 28 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 14 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias nenhum município de Mato Grosso do Sul registrou alta incidência da doença. Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Ponta Porã, Iguatemi, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Campo Grande e Bonito. Entre as vítimas, 15 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.