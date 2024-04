Hospital Regional e São Julião se reúnem para debater convênio para oferta de leitos

Mariana Piell

Capital News



Divulgação/Governo do MS Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande

Na última quinta-feira (18), representantes do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e do Hospital São Julião se reuniram na para analisar os resultados do convênio entre as duas unidades hospitalares e discutir a continuidade do mesmo. A parceria foi firmada em julho de 2023, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e já beneficiou mais de 200 pacientes.

O convênio possibilita a oferta de 20 leitos de retaguarda no Hospital São Julião para pacientes do Hospital Regional em reabilitação. "São aqueles pacientes críticos que passaram por algum procedimento de alta complexidade aqui em nosso hospital e necessitam de um determinado cuidado posterior. Essa parceria garante uma assistência de excelência ao cidadão e o giro de leitos no Hospital Regional", explicou Marielle Alves Corrêa Esgalha, diretora-presidente do HRMS.

A superintendente de Gestão do Hospital São Julião, Jessyka Souza Mendes, explica que a reunião foi para apresentar os resultados, ouvir as duas partes e ver como foram as experiências, além de discutir o interesse de continuidade do serviço. "Vimos que foi um ano de muito sucesso para os dois hospitais. Para o São Julião no aprendizado, com os pacientes dentro do perfil que nos cabe que é a reabilitação, e também para o Hospital Regional que possibilitou uma desospitalização maior, um giro de leito maior. Estamos motivados e dedicados em continuar".