Homem morre eletrocutado ao tentar apagar incêndio em transformador no sul de MS

Ronei da Silva Lopes, de 28 anos, morreu na tarde deste domingo (5) após ser eletrocutado ao tentar apagar um incêndio em um transformador de energia no Assentamento Sul Bonito, em Itaquiraí, no sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo relatos de moradores ao site Dourados Agora, o transformador, instalado em um poste em frente à casa da vítima, começou a soltar faíscas, provocando um pequeno incêndio. Testemunhas afirmaram que o problema no equipamento era recorrente na região.

Ao tentar conter as chamas, Ronei sofreu uma descarga elétrica fatal. Ele morreu no local, e a perícia constatou queimaduras profundas em uma das pernas da vítima.

Equipes de peritos, junto a policiais civis e militares, estiveram no local para os primeiros levantamentos e investigação das circunstâncias do acidente. O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.