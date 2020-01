Satélite descobre crime e idoso precisa pagar R$ 4 mil em multa

Divulgação/ PMA Pena do crime é prevista de três a seis meses de detenção.

A captação de imagens por satélite descobriu infrações na propriedade de um idoso de 63, que teve de pagar uma multa de R$ 3.960,00. A Polícia Militar Ambiental autuou o senhor por crime ambiental em Bataguassu, com pena prevista de três a seis meses de detenção.



Conforme divulgado, a guarnição fazia a fiscalização de uma fazendo, a 22 km da cidade, quando constatou o desmatamento ilegal de 13,2 hectares de vegetação nativa no local, via imagens de satélite.



Já com plantio de pastagem e criação de gado bovino, a área havia sido desmatada ainda entre entre os anos de 2016 e 2017.



A madeira cortada ilegalmente não estava mais no local.



A propriedade se encontra interditada e o infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).