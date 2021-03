Sanesul cria campanha para envolver a comunidade na preservação dos rios

Divulgação/Portal MS

A mobilização ocorrerá em seis cidades onde a empresa atua, e com apoio de voluntários e prefeituras, serão realizadas caminhadas pelos córregos, recolhendo lixo acumulado. O diretor de engenharia e meio ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, participou da primeira ação, no município de Corumbá, onde até remédios foram encontrados nas margens de um dos braços do Rio Paraguai.

Para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a Sanesul lança a campanha ‘Nossa Água’, que através de uma série de ações, quer ressaltar a importância dos principais rios do Estado que contribuem no abastecimento dos municípios.

De acordo com a assessoria, todo o rejeito coletado deverá ser descartado em um aterro sanitário municipal e os resíduos recicláveis serão entregues em cooperativas de reciclagem.

Ainda neste mês de março, a mesma ação será realizada no Rio Verde, no município de Rio Verde de Mato Grosso, no Córrego Bonito, em Bonito, no Lago da Praça Espelho d’água, em Paranaíba, no Córrego Água Boa em Dourados e no Córrego Touro em Naviraí.

Serão distribuídas ainda as cartilhas educativas e jogos da memória infantis com o tema do Dia da Água para todas as unidades da empresa, será disponibilizado para as escolas um vídeo animado educativo com mascotes da Sanesul.