Reme suspende aulas remotas

Divulgação/PMTL kits serão entregues entre os dias 30 e 31 de março

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) anunciou nesta sexta-feira (26) a suspensão das aulas remotas da Rede Municipal de Ensino (Reme) nos dias 30 e 31 de março. Conforme a secretaria, objetivo é diminuir a aglomeração e o tempo de permanência dos pais na entrega dos Kits Alimentação.

Secretária de Educação, Angela Brito explica que a previsão era entregar as atividades pedagógicas dos estudantes (APCAs) junto aos Kits Alimentação nos dias 29, 30 e 31, contudo devido aos decretos estadual e municipal que instituem medidas de restrição, as entregas precisaram ser reajustadas.

“A medida dará mais segurança aos pais e profissionais, que deverão estar utilizando seus EPIS (máscara, álcool em gel), zelando pelo distanciamento e evitando assim o possível contágio do Novo Coronavírus”, ressaltou via assessoria.

De acordo com a secretária, as aulas remotas retornarão após a entrega das atividades. “Com isso interrompemos as aulas para que após esse tempo, e com a entrega das APCAs, possamos retornar com as aulas remotas”, complementou a Angela Brito. Segundo a assessoria, as aulas remotas voltarão a partir do dia 05 de abril (segunda-feira).

Os kits serão entregues nos dias 30 e 31 nas Unidades de Ensino em que o estudante estiver matriculado. A determinação permanece em vigor enquanto durar o período de aulas híbridas e/ou remotas em decorrência da pandemia do Covid-19.

Conforme a Semec de Três Lagoas serão entregues dois kits, um para os estudantes que participam do ensino híbrido, com alternância entre aulas remotas e presenciais e tiveram acesso a merenda escolar nestes dias e o outro para os estudantes que permaneceram em casa por meio do ensino remoto.

Serviço:

A tabela com os produtos que serão entregues nos kits está disponível no link: http://www.treslagoas.ms.gov.br/.