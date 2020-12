Reflore completa 15 anos de atuação em MS

Paulo Cardoso Reflore completa 15 anos em 2020

Com os 15 anos da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore/MS), o Estado tornou- se tornou um dos maiores produtores de florestas plantadas do Brasil e municípios da região costa leste.



MS é o terceiro estado no país em área plantada de eucalipto, concentrando três grandes indústrias de papel e celulose em Três Lagoas, com fábrica de MDF em Água Clara e projetos futuros em andamento, hoje MS é um dos principais players do setor de base florestal brasileiro e a Reflore/MS acompanha o desenvolvimento do segmento em seus 15 anos de atuação.



Atenta ao desenvolvimento do setor de base florestal, ao longo dos anos a Reflore/MS buscou caminhos para enfrentar os principais gargalhos do segmento. Para prevenir e vencer pragas, doenças e incêndios, a Associação criou três Grupos de Trabalhos bem atuantes. Conforme a assessoria, o GT de Meio Ambiente busca compartilhar entre as empresas as soluções e trabalhar junto ao Instituto de Meio Ambiente de MS – Imasul na legislação e suas aplicações. O GT de Fitossanidade, além de socializar os acontecimentos de pragas e doenças, busca fortemente promover a comunicação entre as empresas associadas, para que sejam compartilhadas informações sobre onde estão ocorrendo os problemas e, assim, haja uma eficiência maior no controle das pragas.



O terceiro é o GT Prevenção, Controle e Combate a Incêndios, no qual as empresas associadas compartilham informações sobre o tema e se ajudam em ocorrências de focos de incêndios. Junto as ações deste grupo, anualmente a Associação realiza a Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios, este ano foi a oitava edição. Com a ação, a entidade busca alertar sobre os malefícios dos incêndios e orientar sobre formas de prevenção e combate.



História

Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore/MS) nasceu em 06 de dezembro de 2005, com o propósito de congregar, representar, promover e defender os interesses coletivos das Empresas Associadas que se dedicam ao Desenvolvimento Sustentável com base em Florestas Plantadas. Quando foi criada, o estado tinha aproximadamente 120 mil hectares de florestas plantadas de eucalipto e pinus. Hoje, são cerca de 1.124.637 hectares. “Nestes 15 anos, com muito trabalho, avançamos, sempre atuando em parceria com entidades públicas e as empresas associadas. Desburocratizamos o setor com a desoneração do licenciamento ambiental para área florestal, incentivando a recuperação de áreas degradadas. Criamos o Plano Estadual de Florestas, mostrando todo o potencial que MS tem para a silvicultura. Fomentamos a vinda de novos negócios para a região. Realizamos congressos florestais, feiras e seminários de comunicação para profissionais da área, para compartilhar informações. Entre outras ações”, conta Moacir Reis, presidente da Associação.