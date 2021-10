Prorrogada as inscrições para a os Jogos Eletrônicos Campo-Grandenses

Divulgação/PMCG

Prorrogado até o dia 10 de outubro o período de inscrições para o 1° Jogos Eletrônicos Campo-Grandenses. O prazo terminaria nesta quinta-feira (30). A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude, Federação e-Sports de Mato Grosso do Sul (FESPMS) e Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) prorrogou as inscrições.

O objetivo é ampliar a oportunidades de jogadores que estão interessados em jogar campeonatos de Free Fire e Clash Royalle. “Muitos jogadores pediram a prorrogação do prazo para organizar mais equipes. Inédito como um evento público da modalidade no Brasil, esta edição promete avançar em parcerias do campo de modalidades esportivas eletrônicas no município”, explica o diretor-presidente da Fundação, Claudinho Serra.

Já se inscreveram cerca de 1,5 mil jovens para o torneio, que possui duas categorias: A – na modalidade escolar (14 aos 17 anos); B – abrange estudantes dos 7 aos 13 anos e a categoria livre (jogadores a partir dos 18 anos). De acordo com a assessoria, os vencedores que conquistarem o primeiro lugar irão garantir troféus e medalhas, além de prêmios de R$ 9 mil, na categoria aberta.

Serviço: As inscrições foram prorrogadas até 10 de outubro e os jogadores podem acessar o regulamento, ficha de inscrição e mais informações no site da Fundação ou pelo link: https://www.jogosvirtuaispmcg.com.br.