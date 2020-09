Proler 2020 está com as inscrições abertas

Ricardo Gomes Em Campo Grande, o comitê Proler é conveniado à Fundação de Cultura de MS

Estão abertas as inscrições para o 21º Encontro do Proler com o tema “Ler, ver e ouvir literatura hoje”. O evento realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul acontece de 03 a 06 de novembro de 2020, e será totalmente online, com a programação transmitida pelas redes sociais da FCMS. O objetivo é capacitar mediadores de leitura e gestores públicos para a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando no link: https://bit.ly/3kSmukc O evento é realizado em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas de MS; Biblioteca Pública Municipal “Anna Luiza Prado Bastos” – Profª Galeta – Horto Florestal; Biblioteca Pública Estadual “Dr. Isaias Paim”; Secretaria Municipal de Educação (Semed) e UFMS. O público alvo são professores, acadêmicos, bibliotecários, leitores, escritores, gestores públicos e todos interessados em literatura.

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura – Proler, conjuntamente com o Sistema Estadual de Bibliotecas (SEBP/MS), tem como finalidade contribuir para a ampliação do direito à leitura e literatura, promovendo condições de acesso a práticas de leitura e literatura. Isto implica articular a leitura/literatura com outras expressões culturais, propiciar o acesso a materiais escritos, abrir novos espaços de leitura, e integrar as práticas de leitura aos processos educacionais, dentro e fora da escola.

Em Campo Grande, o comitê Proler é conveniado à Fundação de Cultura de MS desde 1997 e conta com membros de diversas instituições públicas e privadas do Estado como UEMS, UFMS, IESF, UCDB, SED, Semed/CG, Sesc, Febab, Unigran, IFMS, Sectur, UBE e outros parceiros da sociedade civil e vem desde então organizando atividades anuais e seu encontro com duas interrupções. O comitê que faz parte da estrutura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, dentro da Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural, no Núcleo de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, sendo coordenado desde 2015 pela gestora Melly Sena.

De acordo com assessoria, para a 21ª edição do Proler está confirmada a participação de Vima Lia, Ana Crélia Dias, Angela Guida, Danglei de Castro Pereira, Geovana Quinalha, Carina Marques Duarte, Carolina Barbosa Lima Santos, Dário Ferreira Sousa Neto, Cristiane Rodrigues, João Cláudio Arendt, Dr. José Hélder Pinheiro, pesquisadores renomados na área de Letras e Literatura.

Participa também Andréa Cozzi, da Amazônia, que falará sobre a literatura oral; Ivani Magalhães, que ministrará a oficina de contação de histórias para bebês e crianças pequenas; Diana Pillati, que ministrará uma oficina sobre poesia. Um grupo organizado pela Biblioteca Pública Municipal do Horto Florestal fará a atividade de contação de história: Pluralidade Cultural - histórias para ouvir em casa.