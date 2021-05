Projeto SuperAção gera emprego e renda a moradores de rua

Tamanho do texto

Divulgação/PMC Ação desenvolvida pelo projeto

Prefeitura Municipal de Coxim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social está promovendo o “Projeto SuperAção”, que visa oferecer oportunidades de emprego a pessoas em situação de rua no município.

Conforme a administração municipal, diversas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica foram beneficiadas pelo projeto e hoje possuem um emprego e renda fixa, os empregos foram viabilizados por meio da parceria entre a prefeitura e empresas, donos de propriedades rurais e comércios de Coxim.

Desde o início do projeto, em janeiro deste ano, seis pessoas foram inseridas no mercado de trabalho, uma na empresa ZAP, uma na empresa Energisa e quatro em Fazendas localizadas no Pantanal.