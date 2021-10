Programa Recalcula atendeu 100 pessoas em Dourados

Divulgação/PMD Programa Recalcula

Primeira edição do Programa Recalcula ocorreu na segunda-feira (4) e reuniu cerca de 100 pessoas entre comunidade e alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), na E.M. Januário Pereira de Araújo, com o objetivo de ensinar de forma didática educação financeira e aplicá-lo no dia a dia.

Nesta terça-feira (5), uma nova palestra será realizada na E.M. Armando Campos Belo e será aberta gratuitamente para toda a população. No total, serão debatidos quatro temas: Finanças Pessoais, Direito do Consumidor, Empreendedorismo e Inovação. As palestras ocorrem em datas distintas, em ambas escolas já citadas, com início às 19h.

Além do número de famílias endividadas, também está aumentando o percentual de famílias com mais de 50% da renda mensal comprometida com suas dívidas, conforme a assessoria. Essa proporção chegou a 21,1% do total de famílias endividadas em agosto.

O programa foi desenvolvido pela Prefeitura de Dourados, através da Segov (Secretaria Municipal de Governo) em parceria com a Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Cronograma

E.M. Armando Campos Belo – Rua João Paulo Garcete 4825, Jardim Piratininga.

05/10 – Finanças pessoais (19h)

21/10 – Direito do Consumidor (19h)

11/11 – Empreendedorismo (19h)

25/11 – Inovação (19h)

E.M. Januário Pereira de Araújo – Rua dos Alpes 826, Jardim Itália.

04/10 – Finanças pessoais (19h)

18/10 – Empreendedorismo (19h)

03/11 – Direito do consumidor (19h)

22/11 – Inovação (19h)